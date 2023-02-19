Спілкування без зайвих питань: як українці можуть виходити на зв’язок з рідними в окупації за допомогою застосунку Dobre

В Україні створили кілька мобільних додатків актуальних під час війни та окупації.

Спеціально для безпечного спілкування зі своїми родичами та знайомими, які знаходяться на окупованих або небезпечних територіях, в Україні створили додаток Dobre.

Особливість додатку — в тому, що він працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора, повідомили у Мінреінтеграції.

Як пояснили у відомстві, нова програма дозволяє не турбувати рідних, які перебувають в окупації, постійними дзвінками та питаннями на кшталт «Як ти?».

Зокрема, цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час.

Мінреінтеграції навело коротку інструкцію механізму застосунку Dobre, а саме:

У додатку абонент створює базу контактів, яким передає свій статус.

«Зелений» показує, що у людини все добре, а «червоний» сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

При цьому користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів.

Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Завантажити застосунок можна на Android та iOS.

Раніше в Україні запустили платформу «Подзвони Своїм», за допомогою якої громадяни можуть безплатно зателефонувати близьким та рідним, які перебувають на тимчасово окупованій території, де проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

Нагадаємо, українці вже давно користуються застосунком «Дія», який постійно оновлюється та поповнюється новими сервісами. З цього року заявки на соціальну допомогу можна подати через «Дію».

Скоро в «Дії» з'явиться електронний військовий квиток.

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