Розпочалася 367-а доба російського широкомасштабного вторгнення, нагадують у Генеральному штабі ЗСУ.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника.

Також російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

Знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя на Донеччині, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста. Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла.

В Чеченській республіці рф продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення «ахмат».

В той же час протягом доби підрозділи Сил оборони знищили ще 650 окупантів, 12 танків (!), 9 БММ, 10 артилерійських систем та одну систему РСЗО, два оперативних безпілотники, 11 засобів автотехніки та 1 — спеціальної військової техніки.

Українці підтримали захисників побажаннями міці і щирою подякою.

«Очистіть світ», — закликав один із іноземних дописувачів.

Нагадаємо, в річницю повномасштабного спротиву Зеленський вручив державні нагороди не лише військовим, але й цивільним українцям.

Фото Генштабу ЗСУ

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