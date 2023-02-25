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Жахлива ніч на Дніпропетровщині: окупанти 9 разів били з важкої артилерії по мирних містах

9:10 25 лютого 2023
будинок

Російські окупанти знов вдарили по Дніпропетровській області — дев'ять разів за ніч били по Нікопольщині з важкої артилерії.

Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Є значні руйнування, повідомив секретар Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, у Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.

У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Пошкоджень зазнали газогони та лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль — пожежу вже приборкали.

В обох містах люди не постраждали. Обстеження території продовжується.

Нагадаємо, на недавньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз на сході України тяжко — ворог наносить удари по містах та селах, йдуть важкі бої, досить небезпечна ситуація на півдні, але ЗСУ роблять все, щоб вистояти.

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