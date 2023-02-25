«Таємничий NEAT»: у чому суть найефективнішого методу схуднення, який майже ніхто не використовує

Люди, які хочуть позбутися зайвих кілограмів виснажують себе дієтами та тренуваннями у спортзалі. Але не всі мають силу волі.

Для тих, хто мріє схуднути без зайвих зусиль, підійде концепцією NEAT. Це повсякденний термогенез без урахування тренувань. Автором терміну та філософії є доктор Джеймс Левін з клініки Мейо, пише marieclaire.

NEAT — це вся енергія, яку ми витрачаємо на діяльність, яка не пов'язана зі сном, фізичними вправами або їжею, і включає ходьбу до роботи, прибирання квартири, вигул собаки, ігри з дітьми та подібні дії, які людина здійснює щодня.

Дослідження, проведене у клініці Мейо, показало, якщо людина проводить більшу частину дня сидячи, то навіть обнуляється результат тренування у спортзалі.

Вчені стверджують, що година у тренажерному залі матиме ефект, тільки якщо 23 години, що залишилися, не провести на дивані або за робочим місцем.

NEAT не вимагає від людини додаткових зусиль. По суті це форма легкої аеробної активності. Вона позитивно впливає на серцево-судинну систему і, при загальному дефіциті калорій, є відмінним способом для зниження ваги.

У NEAT входить:

- ходьба. Доведено, що ходьба підвищує креативність та здатність вирішувати проблеми;

- підйом сходами. Заведіть собі звичку частіше користуватися сходами — це допоможе вам заощадити час та спалити кілька десятків калорій. Навантаження слід поступово збільшувати;

- питво води теж допоможе вам позбутися калорій;

- відмова від стільців. Якщо ви не готові відмовитися від стільця, замініть його на м'яч для фітнесу.

- розумний шопінг. У магазині намагайтеся замість візка брати кошик. Додаткова вага добре напружує м'язи та сприяє покращенню тонусу тіла.

- прибирання квартири. Чим ретельніше ви протрете пил, вимиєте підлогу, тим краще для вашої фізичної форми.

- прогулянка з собакою — це найкраще, що ви можете зробити для свого фізичного та ментального здоров'я. Ви чудово попрактикуєте навички бігуна.

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