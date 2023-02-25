39.23 / 39.84 41.23 / 42.00
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Перед кожним наступом „вагнерівцям“ вводять ін’єкцію димедролу з трамадолом»: захисник України про ситуацію під Бахумтом

10:57 25 лютого 2023
Розвідник 60-ї ОМБр «Золотий»
Ще на початку повномасштабного вторгнення росії, було зрозуміло, які важкі випробування чекають на Україну та український народ. Однак, до страждань мирного населення, особливо дітей, неможливо звикнути. Як неможливо усвідомити думок російських злочинців з ПВК «Вагнер», які йдуть у бій проти ЗСУ під Бахмутом по тілах попередників. Про це розповів розвідник 60-ї ОМБр з позивним «Золотий»

«Неможливо спокійно сприймати те, що маленька дитина, першокласник, вже розуміє, що таке виходи, прильоти, куди треба бігти і де ховатися. Знає, як це — недоїдати, ділити одну хлібину та пляшку води на 20 людей, — розповідає військовий про побачене у селах, які були окуповані росіянами. — Мій дід був ветераном Другої світової війни. Щось подібне він переповідав про нацистів, від яких тоді звільняли Україну. Такі ж звірства чинять тепер росіяни (з ними боєць зіткнувся у запеклих боях на Бахмутському напрямку, де нашим Силам оборони протистоять російські найманці з ЧВК «Вагнер». — Авт.), — цитують оборонця у Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Від людського у них тільки тіло. А у всьому іншому людьми їх назвати не можна… Переважна більшість — ґвалтівники, наркомани, вбивці, яких набрали до ЧВК з російських в’язниць. Ворожі штурми на Бахмутському напрямку відбуваються майже цілодобово, тактика противника однакова на усіх ділянках — наступи малими групами.

Діють вони таким чином: спочатку починають працювати мінометні розрахунки. Мінометний вогонь завжди передує штурму піхоти. Доки працюють міномети, вагнерівці повзуть до наших окопів, наближаються на таку відстань, щоб докинути гранату та заскочити в окоп. Далі вже відбувається ближній стрілецький бій, — пояснює «Золотий». — Ворог працює малими групами і штурми веде хвилями практично цілодобово. Одну хвилю знищуємо, за нею одразу просувається інша. Там просто гори їхніх трупів лежать. Вони ідуть, немов роботи. Одного вбивають, інший через нього переступає і суне далі. Про причину цього «феномену» розповіли полонені. Перед кожним наступом вагнерівців ведуть на так зване «опромінення» — вводять ін’єкцію димедролу з трамадолом. Тому вони не відчувають ні болю, ні страху.

Тут постійні бої, сьогодні один, завтра три і так безперервно. Навіть час спливає по-іншому. Місяць пролітає, немов хвилина. А секунда бою триває, як ціле життя. Кожен, хто зараз воює, вже герой. І про вчинки, які варті найвищих нагород, можна розповідати довго. А тим, хто зараз ховається від повісток, хочу сказати одне: зберіть волю в кулак. Скажіть собі: «Я маю захистити свою країну, батьків, дітей, дім, зрештою», і йдіть до військкомату. Для перемоги важливий кожен", — вважає захисник.

Фото facebook.com/CinCAFU/

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

616

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Будьте собою і не зважайте на критику сторонніх людей: гороскоп від Анжели Перл на останню суботу зими

Штрафи

За користування «аварійкою» — позбавлення прав на рік: невинна ситуація на дорозі може обійтися водієві надто дорого

Весна в Карпатах

«Кінець зимовій погоді»: синоптики розповіли про ситуацію на найближчі дні

Розвідник 60-ї ОМБр «Золотий»

«Перед кожним наступом „вагнерівцям“ вводять ін’єкцію димедролу з трамадолом»: захисник України про ситуацію під Бахумтом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту