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Як можна рівно і красиво відірвати скотч навіть без ножиць (відео)

17:05 25 лютого 2023
скотч

Як відомо, за допомогою тонкого скотчу можна вирішити багато проблем. Але без ножиць чи ножа його дуже важко, інколи й неможливо, відірвати рівно.

Лайфаком, як відірвати скотч, якщо немає ножиць, поділилася «Штучка».

Щоб скотч був відірваний рівно, потрібно зігнути його у тому місці, яке стане місцем розриву.

Добре пригладити пальцем чи нігтем місце згину. Після цього смикнути кінці скотчу в різні боки.

Рівний розрив вийде миттєво та без проблем.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зняти обручку з розпухлого пальця.

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