рф планує вторгнення в Республіку Молдова на початку 2023 року, а реалізація сценарію залежить від розвитку війни в Україні. Про це директор Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце заявив в ексклюзивному інтерв'ю для TVR Moldova. За словами посадовця, аналізується кілька сценаріїв, у тому числі наземне вторгнення Москви через Україну до Молдови.

«Питання не в тому, чи здійснить російська федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року, січень, лютий, або пізніше, березень, квітень. Ми точно знаємо, що російська федерація має намір йти далі. З метою створення стику з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді з чіткістю можна сказати, що так, вони мають намір сюди дійти, з'єднатися».

За словами посадовця, що конкретно буде після цього, їхні наміри щодо Кишиніва, поки що можна лише обговорювати, але «це реальний і дуже високий ризик».

Відомо, що найбільший у Європі склад боєприпасів у Ковбасному, що у Придністровському регіоні, охороняється росіянами на повну потужність. Однією з гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

Нагадаємо, під час ракетного удару 31 жовтня над територією Молдови було збито російську ракету. Залишки впали на території населеного пункту Наславча Окницького району. Друга ракета впала на території Бричанського району 5 грудня, але не розірвалась. В обох випадках через масовану атаку половина жителів країни сиділи без світла.

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