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Вимагав 300 доларів за позитивний результат «дослідження»: на хабарях викрили начальника одеської митної лабораторії

13:08 25 лютого 2023
Оперативне фото СБУ

СБУ викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби, який налагодив схему систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну, констатували у прес-центрі спецслужби.
Крім цього, він «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

За кожне «позачергове» дослідження посадовець вимагав 300 доларів, при цьому щоденний «заробіток» вимірювався тисячами доларів, адже через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

Під час оперативних дій

Купюри митнику передали вже міченими

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), в суді ж йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше корупційну схему СБУ поламали також на митниці у Чернівецькій області.

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