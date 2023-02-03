Обіцяли підприємцям «не створювати штучних перешкод»: СБУ викрила корупційні схеми на митницях в двох областях

На тлі гучних відставок керівництва митниці, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми у цій службі у Чернівецькій та Одеській областях. До махінацій були причетні керівники митних постів.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.



Повідомляється, що на Чернівецькій митниці викрито керівника одного з місцевих митних постів. За хабарі посадовець «гарантував» бізнесменам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів.

До афери він залучив двох знайомих як посередників для отримання хабарів. Серед них — колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

СБУ зафіксувала факт отримання частини хабаря у розмірі 3 тисяч доларів, а посередника затримала у Києві під час отримання 12 тисяч доларів, іншої частини траншу. Двом фігурантам справи оголосили підозру.

В Одеській області на організації оборудок викрито посадовців митних постів «Одеса-порт» та «Білгород-Дністровський». Шахраї організували корупційну схему отримання хабарів від волонтерів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу для захисників.

За хабарі посадовці обіцяли не створювати перешкод під час митного оформлення. Сума поборів становила від 500 доларів з одного транспортного засобу.

СБУ задокументувала декілька фактів корупції. Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста «Одеса-порт» на передачі чергової суми хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності інших посадовців митниці.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що керівництво Центральної військово-лікарської комісії спіймали на отриманні хабарів від ухилянтів.

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