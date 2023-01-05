Заступника голови Одеської ОВА зловили на великому хабарі (фото)

Співробітники СБУ, які раніше вручили підозру міському голові Полтави Олександру Мамаю стосовно поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, скоєне в умовах воєнного стану, затримали на хабарі заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Як повідомляють в українській спецслужбі, чиновник пропонував за хабар сприяти уникненню кримінальної відповідальності за привласнення державного майна керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА.

Фото СБУ

Фото СБУ

«За 35 тисяч доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю „авансу“ у розмірі 27 тисяч доларів», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Фото СБУ

Чиновника затримали в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водієві. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили понад 45 тисяч доларів, більше 21 тисячі євро, золоті злитки та монети.

Фото СБУ

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що нещодавно спецслужба у трьох областях викрила чиновників митниці, які вимагали хабарі та блокували вивіз українського зерна до країн Євросоюзу.

Фото СБУ

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