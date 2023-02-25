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Події

У Києві горить підприємство в Подільському районі

16:26 25 лютого 2023
Гасіння пожежі

В Києві сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі. Усі служби вже працюють на місці.

Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

«Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці — згодом», — пише міський голова.

За словами очевидців, правоохоронці перекрили вулицю Новокостянтинівську та закрили рух по вулиці Нахімова, повідомили в Патрульній поліції Києва.

«Через пожежу перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», — йдеться в повідомленні.

Патрульні перекрили рух

Загоряння виникло на складі

Довколишня територія сильно задимлена

Ряд ЗМІ повідомляють, що пожежа сталася на складі лако-фарбувальної продукції. Площа вогню становить 3 тисячі квадратних метрів.

«Інформація щодо потерпілих відсутня. Дані оновлюються. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією пожежі. Ситуація контрольована», — додають у КМВА.

В мережі з'явилося відео з місця події.

Нагадаємо, раніше сильна пожежа сталася у Голосіївському районі столиці.

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