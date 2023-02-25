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Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: Шмигаль дав відповідь, чи можуть заброньовані працівники виїжджати в закордонні відрядження

17:09 25 лютого 2023
В пункті перетину кордону

Уряд у своєму рішенні про систему бронювання працівників на підприємствах не передбачив можливості для військовозобов'язаних виїжджати в закордонні відрядження.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав у інтерв’ю українському Forbes.

«Ми не прописували та не передбачали цього в постанові», — сказав він.

Водночас він назвав нову систему бронювання справедливою.

«Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку. В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін», — заявив Шмигаль.

За його словами, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз — до 50% від військовозобов’язаних працівників.

«Це справедливіший підхід», — додав він.

Як відомо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

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