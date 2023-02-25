Аніта Луценко дала пораду про те, яким повинно бути співвідношення зросту та ваги

Зіркова тренерка та співавторка книжок про їжу Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram привела таблицю, виходячи з якої можна визначити, наскільки ваш показник ІМТ (Індекс Маси Тіла) відповідає нормам.

Менше 18,5 — вага нижче нормальної, пише Аніта.

18,5 до 25 — нормальна вага

25 -30 — надлишок ваги

30−35 — ожиріння 1 ступеню

35−40 — ожиріння 2 ступеню

Понад 40 — ожиріння 3 ступеню.

«Звичайно ж є певна похибка, бо немає віку, статі і уточнення по м’язам. Але як орієнтир чисто базовий — супер», — відмічає Луценко.

Також вона пояснює, чому нестача і надлишок ваги — це не добре. Річ у тому, що і перший і другий варіант викликає безліч хвороб.

Також бажання мати вагу, що нижче нормальної — це автоматичне входження в стресовий стан.

Нормальна вага — це вага з якою людина живе максимально довго, здорово фізично і ментально.

Тренерка ділиться своїм показником: її зріст — 168 см, вага 58−60 (імт 21) — в межах норми.

Водночас в Україні зазвичай (98%) дівчат хочуть мати вагу нижче норми, що потребує багато зусиль.

«Тобто всі бажають чогось, що потребує надзусиль і не є здоров’ям», — резюмує Аніта Луценко.

Нагадаємо, американські вчені для тих, хто мріє схуднути без зайвих зусиль, пропонують концепцію NEAT, яка включає ходьбу до роботи, прибирання квартири, вигул собаки, ігри з дітьми та подібні дії, які людина здійснює щодня.

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