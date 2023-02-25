Сили оборони завдали 4 удари по районах зосередження ворога та вразили його радіолокаційну станцію, — Генштаб

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирні люди. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії на позиції ЗСУ, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, але значного успіху не має.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження росіян зазнали райони 12 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни влаштували катівню, де утримують проукраїнськи налаштованих громадян.

Усі підрозділи так званих «силових структур» Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1-го армійського корпусу (Горлівка), які досягли граничних термінів перебування на військовій службі.

Нагадаємо, захисник України розповів про ситуацію під Бахмутом, де нашим Силам оборони протистоять російські найманці з ЧВК «Вагнер».

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