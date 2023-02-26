На Раків чекає успіх у будь-яких починаннях, Овни ризикують стати жертвами шахраїв, а Стрільцям потрібно виявити ініціативу: гороскоп на 26 лютого 2023 року

У неділю, 26 лютого, завершальний день цього тижня з його астрологічними порадами, зірки рекомендують заощаджувати свою енергію. Не варто розмінюватися на конфлікти та з'ясування стосунків. Також краще відмовитися від вартістних покупок — існує ймовірність, що вони виявляться невдалими. А ще треба притримувати язика. Злі слова обіцяють повернутися сторицею. Втім, як і побажання добра оточуючим. Астрологи радять присвятити цей день відпочинку, спілкуванню з близькими людьми, прогулянкам та заняттям спортом.

Овен

На даний момент вам легко вдасться вирішувати спірні питання. Зверніть увагу на стан фінансових справ. Уникайте ризикованих угод, намагайтеся не мати справ із малознайомими чи неперевіреними людьми, оскільки є великий ризик стати жертвою шахрайства, пише slovofraza.com.

Телець

У вас буде достатньо сил та енергії. Непогані перспективи можуть виникнути на професійній ниві, але в другій половині дня не варто довіряти людям, які дуже багато обіцяють.

Близнюки

Серйозних неприємностей не очікується. Якщо хочете розпочати нові справи, не проґавте шанс. Беріть ініціативу в свої руки і не пасуйте перед перешкодами. У стосунках із рідними хитрувати не варто — тут потрібна повна щирість.

Рак

Даний період сприятливий для будь-яких починань, будь то новий проект чи хобі. Ухвалюючи рішення, ви не повинні сумніватися у своїй правоті. Наприкінці дня з обережністю поставтеся до порад: деякі люди зараз можуть лукавити, шукаючи зиск для себе.

Лев

Ваше хвилювання, яке може бути пов'язане із професійною діяльністю, постарайтеся компенсувати чимось приємним. Не будьте легковажними у відношенні до близьких людей. Ви можете своєю поведінкою чи словом образити, навіть не усвідомлюючи цього.

Діва

Не робіть необдуманих кроків — вони, швидше за все, виявляться необачними. У професійній галузі не повинно відбутися жодних серйозних змін, все йтиме своєю чергою. Виявіть терпіння, якщо ваші ідеї не знайдуть одразу того розуміння, на яке ви розраховуєте.

Терези

Постарайтеся знайти більше часу для занять, які вам приємні та цікаві. Не варто обмежувати себе у бажаннях та прагненнях. Уникайте суперечок та з'ясування стосунків. Зараз вам просто потрібна емоційна підтримка близьких людей і ви можете на неї розраховувати.

Скорпіон

Цей час обіцяє бути досить насиченим у плані спілкування та нових знайомств. Але постарайтеся виключити будь-яку користь із ваших стосунків. Правильна оцінка можливостей інших людей дозволить уникнути марних надій та, як наслідок, розчарувань.

Стрілець

Сьогодні треба виявляти ініціативу. Не акцентуйте свою увагу на дрібницях, зосередьтеся на найголовнішому. Емоції вам тільки заважатимуть, тому постарайтеся виважено підходити до вирішення будь-яких завдань. Це гарний час для коротких подорожей.

Козеріг

Цього дня доведеться зробити чимало справ та ухвалити кілька відповідальних рішень. Тільки уникайте участі у суперечках та конфліктах. І утримайтеся від різноманітних перебільшень. Вдалими буде шопінг, так що варто побалувати себе та своїх близьких покупками. У борг постарайтеся не давати і не брати.

Водолій

На роботі, у бізнесі — спокійно. Головне, не хапайтеся за все одразу, доводьте розпочату справу до кінця. Це добрий час для пошуку однодумців, спілкування. Тим, хто попросить допомоги, відмовляти не варто, але не дозволяйте маніпулювати собою.

Риби

Особливих змін у справах та графіку щоденних турбот не передбачається. Тримайте емоції під контролем, займайтеся рутинними справами. Більше часу проводьте у колі людей, з якими вам приємно спілкуватись. Для нових знайомств момент не дуже вдалий.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, для яких березень 2023 стане успішним у фінансовому плані.

Фото Pixabay

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