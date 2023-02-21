Що приготувати на Масляну 2023 крім млинців: 5 смачних рецептів

З 20 по 26 лютого українці святкують Масляну. У мирні часи в ці дні було прийнято ходити в гості, пекти млинці з різними начинками, пригощати ними та влаштовувати гучні гуляння, проводжаючи зиму. І хоча під час війни веселитися зовсім не хочеться, проте пригостити рідних і близьких традиційними домашніми стравами можна і треба, рекомендує інформаційний ресурс.

До речі, українці не надто полюбляли на Масляну саме млинці. Наш вибір — це різноманітні вареники та пиріжки.

Урізноманітнити стіл можуть також й інші «дотичні» страви, наприклад деруни. Ці картопляні оладки дуже просто приготувати із найдоступніших продуктів.

Вам знадобляться картопля, цибуля, яйце, борошно, сіль та перець за смаком.

Етапи приготування

Натріть на дрібній тертці очищену картоплю. Цибулю також можна натерти, але краще дрібно нарізати, щоб оладки були рідкими і в них не відчувалася гіркота. Якщо картопляна маса вийшла зарідкою, зайву рідину можна трохи віджати та злити.

Додайте в овочеву масу яйце, борошно, сіль, перець і добре перемішайте.



Якщо ви плануєте зробити пісну страву, яйце можна не додавати — маса добре триматиметься завдяки борошну і крохмалю у картоплі.



Посмажте деруни в маслі на розпеченій сковороді без кришки, накладаючи столовою ложкою плоскі коржики, як звичайні оладки. Після того, як деруни підрум'яняться з одного боку, переверніть їх на іншу.



Подавайте їх із сметаною. Деруни будуть смачними як гарячі, так і охололі.

Запечені сирники

У глибокій ємності збийте яйце зі звичайним і ванільним цукром. Додайте в ємність кисломолочний сир.

Просійте борошно, додайте розпушувач (він додасть сирникам пишності).



Застеліть лист пергаментом. Зробіть невеликі коржі, обваляйте у борошні і викладіть на лист. Випікайте в духовці 20−30 хвилин при температурі 180 °C.



Щоб доповнити ніжний смак сиру, до готових сирників подавайте сметану, варення, свіжі ягоди або ванільний соус.

Вареники з картоплею на пару

Рецептів вареників дуже багато. І справа не тільки в різноманітності начинки, а також у різній рецептурі тіста, а також у технології їх приготування.

Для вареників з картоплею на пару збовтайте яйце і змішайте його з кефіром. Додайте туди борошно, що просіяє, змішану з содою і сіллю, перемішайте і в процесі замісу тіста додайте масло. Вимішуйте тісто доти, доки воно не припинить прилипати до рук. Потім залиште тісто на 30 хвилин|мінути|, накривши його серветкою.



В цей час займіться приготуванням начинки. Дрібно поріжте цибулю і спасеруйте її на олії. Почистіть картоплю і відваріть її в підсоленій воді. Зробіть пюре, додавши засмажку, подрібнений кріп, перець та сіль. Остудіть начинку і можете приступати до ліплення вареників.

Зліпіть вареники, як зазвичай і зваріть їх, використовуючи пароварку або мантоварку. Якщо у вас їх поки немає, можна обійтися звичайним друшляком: поставте його в каструлю і накрийте зверху мискою.

Ліниві вареники з сиром

Завдяки тому, що ліниві вареники за рецептом замішуються з сиром, вони набувають своєї ніжної консистенції.

Для приготування спершу перетріть сир через сито, щоб позбутися можливих грудочок і покращити його структуру. Розітріть яйце з цукром і ванільним цукром і з'єднайте з сиром.



Просіяне борошно об'єднайте із сіллю, і поступово додавайте його до сиру, замісіть тісто. Воно має вийти ніжним і може трохи липнути до рук.

Для зручності одержане тісто розділіть на кілька частин. Посипте борошном робочу поверхню і розкачайте тісто в ковбаски.

Наріжте невеликі шматочки тіста і зваріть їх у злегка підсоленій воді. Дістаньте шумівкою, додайте шматочок вершкового масла і подавайте гарячими зі сметаною, йогуртом, киселем, медом, згущеним молоком, варенням або просто з ягодами.

Дріжджові пиріжки з фруктовою начинкою

Приготувати таке дріжжове тісто на кефірі можна за 40 хвилин.

У тепле молоко додайте цукор та дріжджі. Перемішайте все, накрийте серветкою і поставте в тепле місце приблизно на 10 хвилин, щоб піднялася опара. Далі змішайте кефір з маслом і трохи підігрійте. Додайте туди 2 яйця та перемішайте. Влийте опару і знову перемішайте. Після чого додайте борошно, що просіяє, з сіллю і ванільним цукром, а потім замісіть тісто.

Накрийте серветкою тісто і поставте в тепле місце на 30 хвилин і дайте йому підійти.



У цей час підготуйте начинку. Очистіть вибрані фрукти від кісточок або насіння і поріжте невеликими шматочками.



Зробіть із тесту невеликі коржі. Викладіть на них начинку і на смак додайте цукор. Якщо фрукти надто соковиті, то в них можна додати трохи крохмалю, щоб у процесі випікання не випливав сік.



Защипніть краї пиріжків і викладіть їх швом вниз на змащений лист. Зверху змастіть збитим яйцем для надання випічці більш апетитного блискучого вигляду.

Залишіть пиріжки на 10−15 хвилин, щоб вони піднялися, і відправляйте деко в розігріту до 180 ° С в духовку на 15−20 хвилин.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати волинські вареники з квасолею.

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