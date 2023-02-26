Помста за санкції: росія припинила постачання нафти до Польщі

У суботу, 25 лютого, польський концерн PKN Orlen заявив, що росія, щодо якої раніше були введені «нафтові» санкції, припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба».

Представники компанії запевнили, що дії російської сторони не вплинуть на поставки клієнтам. Постачання з росії покривали приблизно 10% потреб концерну. «Ми зможемо забезпечити цей обсяг, доставляючи нафту морським шляхом з інших країн», — заявили в PKN Orlen.

Цікаво, що москва припинила постачання нафти наступного дня після затвердження Євросоюзом десятого пакету санкцій проти росії, яка продовжує війну з Україною. Нові обмеження поширюються на імпорт до рф та російський експорт.

Крім того, вводиться заборона на низку російських пропагандистських ЗМІ. Серед іншого, запроваджено додаткові обмеження на експорт критично важливих технологій та промислових товарів до росії — електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей для машин, запчастин для вантажівок та реактивних двигунів, а також товарів для будівельного сектору.

Контракт, згідно з яким польський концерн продовжував отримувати російську нафту, було укладено з компанією «Татнафта». Він передбачає постачання приблизно 200 тисяч тонн нафти на місяць. Термін дії контракту спливає наприкінці 2024 року. Схоже, у москві образилися на нові санкції ЄС.

Фото Pixabay

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