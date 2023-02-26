Про роковини російського вторгнення мешканцям Німеччини нагадали портретами вбитих українців (фото)

В Німеччині, де знайшли прихисток українські біженці, наші співрогмадяни беруть участь у масових акціях, розповідаючи про жахи російської агресії. Так сталося й у річницю широкомасштабного вторгнення збройних сил рф 24 лютого.

Як пише lenta.ua, до роковин така акція відбулася у німецькому місті Льоррах — місті-побратимі Вишгорода Київської області. В цьому невеличкому місті, за неофіційними даними, знайшли прихисток близько 5 тисяч українців.

Люди, які вийшли на акцію несли фотографії українців, життя яких забрала російська агресія. Один з них — 31-річний вишгородський поліцейський Олексій Пономаренко, який загинув 9 березня 2022 року під час евакуації мешканців Вишгородського району.

Фото lenta.ua

Особливо вразили пристуніх на мітингу фотографії безневинно вбитих українських дітей, зокрема, 4-річної Лізи, життя якої обірвалося під час ракетного обстрілу Вінниці у серпні 2022 року.

Фото lenta.ua

На акції були присутні німецькі політики. Так, представник Соціал-демократичної партії Німеччини Хуберт Бернат зазначив, що без постачання зброї Україні наразі не можливо досягнути миру, а також нагадав, що відсутність адекватної реакції у світі фактично спонукала гітлеровський режим до подальшої військової агресії.

Нагадаємо, що у березні минулого року масову акцію провели у Берліні, де люди з українськими прапорами лягли на землю перед Бундестагом, демонструючи жах трагедії, що сталася у Бучі під Києвом.

Фото lenta.ua

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