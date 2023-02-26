«Не підписуйте жодних документів»: адвокат про ув’язнення за ухилення від мобілізації

Для деяких українців покарання за ухилення від мобілізації стало реальністю. Проте, за словами адвоката Романа Сімутіна, рішення цих судів базуються на «цариці доказів» — визнанні своєї вини та щирому каятті. Підсудні власноруч підписали собі вирок, довірившись слідчому і прокурору.

«Варто знати, що не потрібно робити, коли може настати кримінальна відповідальність та як треба захищатися, — вважає Роман Сімутін. — Ще з часів СРСР більшість звинувачень ґрунтувалася виключно на зізнанні особи. Коли людина під різного роду тиском, переконаннями й обіцянками визнавала свою вину. А тоді ще й негайно (за день) закріплювали ту «вину»: допитами, відтворенням подій на місці, нині — це слідчий експеримент. Тобто, поки людина «тепленька», під дією нервового стресу або заспокоєна гарантіями слідчого чи прокурора — «ти не отримаєш реальний термін», закріплюють її вину. Та щиро кається, вірить слідчому, а в суді отримує 3 роки реального позбавлення волі.

Те ж саме трапилося і з цими вироками за ухилення від мобілізації: слідчий з прокурором наобіцяли — визнаєш вину, щиро покаєшся — отримаєш умовний термін. А тут — 3 роки. Бо суд не вважає, що людина щиро кається. Висновок — щире каяття не пом’якшує, а навпаки, погіршує вину. Натомість якщо ви захищаєтеся, то нічого не втрачаєте. І не давайте показань. Витримайте початковий пресинг, не ведіться на вмовляння, вгамуйтеся, зверніться до адвоката і будуйте захист професійно, адже ст. 63 Конституції дає право не давати показання або пояснення щодо себе".

Захисник радить: ніколи не підписуйте жодних документів. В разі неявки до військкомату по врученні повістки — мають бути поважні причини, наприклад, хвороба.

«Фіксуйте порушення процедур вручення повістки, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), — пояснює юрист. - Якщо вам вручили повістку з порушенням порядку, або ви не з’явилися у військкомат у зв’язку з хворобою та щодо вас відкрили кримінальне переслідування, то слідчий надалі не зможе довести умисел, направлений на ухилення від мобілізації. Бо в кримінальному процесі, на відміну від адміністративного, процедура — це все. І тому порушення процедури направлення на ВЛК або належного повідомлення про вручення повістки означає відсутність умислу.

З практики: якщо не доведена відповідальність або факт вручення повістки у належний спосіб — особисто, а не телефоном, у вайбері, через маму, крізь двері — або ж ви не з’явилися через хворобу, то тюрму скасовано. Це однозначно виправдувальний вирок".

375

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram