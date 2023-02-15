Розшук призовників: чи можуть давати подібні розпорядження територіальні центри комплектації

В Україні триває війна й мобілізація. ЗСУ необхідно мати резерв особового складу, щоб підтримувати фронт. В населених пунктах масово роздають повістки військовозобов'язаним.

Але іноді територіальні центри комплектації видають розпорядження про розшук та доправлення ухилянтів від мобілізації.

Але це всі ніщо інше, як чергова провокація, пише у своєму Telegram-каналі адвокат Роман Сімутін.

По його словах, такі вимоги можна назвати лише правовою нісенітницею та підміною понять.

Юрист зазначає, що процедура оголошення в розшук передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). Її здійснюють виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ухилення від призову щодо мобілізації.

Після того, як було оголошено розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання та доправлення підозрюваного до поліцейського органу, де було оголошено розшук.

Оголосити розшук й провести затримання можна лише:

- за рішенням суду;

- за наявності обґрунтованої підозри;

- в рамках відкритого кримінального провадження.

Також адвокат зазначає, що це все нелегко реалізувати в межах адміністративної справи або на підставі Порядку, визначеного Кабінетом міністрів.

Хоча в Порядку зазначено, що територіальний центр комплектації може звернутися до поліції з розшуку, затримання і доправлення громадян, які ухиляються від свого військового обов'язку, це, на думку Сімутіна, підміна понять.

Тому що насправді текст має бути такий: «Територіальний центр комплектації (ТЦК) може звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводження до ТЦК». А не для розшуку, затримання та доправлення.

Правозахисник вважає, що громадяни, коли читають схожі юридичні формулювання, не розуміють термінології і не можуть оцінити, чи затримання правомірне. Тому через незнання своїх прав добровільно виконують незаконні вимоги поліції.

Якщо сталося затримання, необхідно спочатку просити пред'явити ухвалу суду про затримання.

«Найімовірніше, адекватної відповіді ви не отримаєте», — пише Сімутін.

Тому він радить просто продовжувати робити те, що й робили. Звичайно, якщо раніше не отримували повістку, за якою не проходили військово-лікарську комісію. Тому що це вже кримінальна справа.

Раніше «ФАКТИ» писали, як підготувати військову тривожну валізу, яку взяти з собою на війну.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram