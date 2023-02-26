Чорна Масляна: у росії конкурс з поїдання млинців закінчився трагедією

У росії, яка веде проти України повномасштабну агресію, святкування Масляної закінчилося трагедією. Мешканка Омська брала участь у конкурсі на швидкісне поїдання млинців та подавилася на смерть. Медиків поряд не було, і її не змогли врятувати, повідомляє Омск-Информ.

В одному із санаторіїв Красноярсько-Чорнолученської зони 25 лютого проводився конкурс на швидкісне поїдання млинців. Якоїсь миті 38-річна жінка подавилася млинцем. Оскільки ніхто не зміг їй надати допомогу, вона померла. Бригади швидкої допомоги поряд не було.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому Масляну в давнину називали ще «Бабським тижнем», а також розповіли про обряди та традиції останнього свята зими.

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram