39.17 / 39.85 41.18 / 42.02
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Чорна Масляна: у росії конкурс з поїдання млинців закінчився трагедією

17:09 26 лютого 2023
Млинці

У росії, яка веде проти України повномасштабну агресію, святкування Масляної закінчилося трагедією. Мешканка Омська брала участь у конкурсі на швидкісне поїдання млинців та подавилася на смерть. Медиків поряд не було, і її не змогли врятувати, повідомляє Омск-Информ.

В одному із санаторіїв Красноярсько-Чорнолученської зони 25 лютого проводився конкурс на швидкісне поїдання млинців. Якоїсь миті 38-річна жінка подавилася млинцем. Оскільки ніхто не зміг їй надати допомогу, вона померла. Бригади швидкої допомоги поряд не було.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому Масляну в давнину називали ще «Бабським тижнем», а також розповіли про обряди та традиції останнього свята зими.

304

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Індексація пенсій у 2023 році: чому виплати підвищать саме на 20 відсотків і чому верхню межу обмежили сумою 1500 гривень

Годинник-гороскоп

Перший тиждень весни буде важким для всіх знаків зодіаку: астропрогноз на 27 лютого — 5 березня 2023 року

Штрафи

За користування «аварійкою» — позбавлення прав на рік: невинна ситуація на дорозі може обійтися водієві надто дорого

Астрологія

На Раків чекає успіх у будь-яких починаннях, Овни ризикують стати жертвами шахраїв, а Стрільцям потрібно виявити ініціативу: гороскоп на 26 лютого 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту