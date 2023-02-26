Ризик інсульту зменшується в рази: чому щодня потрібно їсти яблука, пояснили експерти

Яблука не тільки смачні самі по собі або у складі страв, але й корисні для здоров'я, включаючи поліпшення здоров'я кишківника і зниження ризику інсульту, високого кров'яного тиску (як можна нормалізувати артеріальний тиск природним шляхом, читайте тут), діабету, серцевих захворювань, ожиріння і деяких видів раку. Так вважає американка Джессіка Левінсон, експертка з харчування, пише everydayhealth.

Яблуко середнього розміру є хорошим джерелом клітковини: воно містить 4,8 грама цієї поживної речовини. Також є хорошим джерелом вітаміну С, маючи його у складі 9,2 міліграма, разом з невеликими кількостями інших вітамінів і мінералів. Експерти радять додавати фрукт до салатів або до сиру на грилі, запечені яблука підходять для здорового десерту, можна приготувати курку з яблуками в мультиварці для легкого обіду або вечері.

Смакуючи соковите яблуко, ви можете допомогти зберегти здоров'я свого серця. Дослідження пов'язують споживання яблук зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, що може бути пов'язано зі зниженим рівнем холестерину завдяки розчинній клітковині, яка міститься в яблуках.

Попередні дослідження показують, що регулярне вживання яблук знижує ризик інсульту на 52 відсотки. Крім того, дослідження, опубліковане в лютому 2020 року в Американському журналі клінічного харчування, показало, що вживання двох яблук на день допомогло учасникам дослідження знизити рівень «поганого» холестерину і тригліцеридів.

Обов'язково їжте яблучну шкірку, яка містить велику частину нерозчинної клітковини, згідно з даними Університету Іллінойсу. Яблука можуть підтримати здорову імунну систему

Якщо у вас діабет 2 типу, подумайте про те, щоб додати яблука до свого раціону. Звичайно, це фрукти, але існує поширена помилкова думка, що людям з діабетом не можна їсти фрукти. У цьому випадку розчинна клітковина яблук може допомогти сповільнити всмоктування цукру в кров і нормалізувати його рівень.

Хоча не існує єдиного надійного способу запобігти раку, яблука можуть відігравати певну роль у боротьбі з цими захворюваннями. Вони можуть знижувати ризик виникнення певних видів раку, що, на думку дослідників, пов'язано з антиоксидантами, які містяться в них. Здоров'я кишківника є дуже модною темою в наші дні, і виявляється, що вживання яблук може бути одним зі способів зробити послугу вашій травній системі. Вони містять крохмаль під назвою пектин, який є пребіотиком.

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