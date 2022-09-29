«Якщо інсульт трапився, то має бути стабілізація усіх життєвих показників, перш за все це тиск»: поради лікаря-невролога

Інсульт — невідкладний стан, на лікування якого у вас є лише 4,5 години, цю цифру потрібно запам’ятати, існує приказка «Час — це мозок». Разом з інфарктом міокарду, інсульти займають перше місце в світі серед причин смертності. Лише 20% серед людей, що перенесли інсульт, повністю відновлюються. Усі інші залишаються або з неврологічним дефіцитом, або гинуть. Більша частина інсультів — ішемічні, більшість з них виникають через те, що тромб закупорює судину і викликає ішемію мозкової тканини, що призводить до загибелі частини мозку. Чим небезпечна хвороба і яку допомогу слід надати якнайшвидше — на своїй сторінці у Фейсбуці розповів лікар-невролог Давид Щербина .

«4,5 години — це терапевтичне вікно, коли можна провести тромболізис\тромбектомію (звичайно, якщо лікарня має навички проведення цих процедур). На жаль, таких лікарень меншість, але все ж вони є. Якщо цей час втрачено — ніякі крапельниці не проводити, цю частину мозку вже втрачено.

Для розпізнання інсульту існує мнемонічна шкала «МОЗОК»:



М — мовлення. Неправильна вимова, плутання слів, нерозуміння зверненої мови.

О — очі. Раптова повна або часткова втрата зору, двоїння в очах.

З — запаморочення. Втрата рівноваги чи різке запаморочення.

О — обличчя. Поява асиметрії на обличчі, особливо видно при посмішці.

К — кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Неможливість підняти кінцівку вгору через слабкість в ній.

При виникненні хоча б одного з пунктів — негайно телефонуйте 103. Якщо інсульт трапився, то має бути стабілізація усіх життєвих показників, перш за все це тиск (тут важливо, його не завжди потрібно збивати в першу добу, а коли потрібно — то зазвичай дуже повільно), глюкоза, робота серця, підтримка дихання, температури тіла, водно-сольового балансу тощо.

Нормалізуйте показники згортаючої системи крові — це такі препарати, як аспірин, клопідогрель, варфарин, ривароксабан, апіксабан, дабігатран.

При необхідності — харчування через зонд. З цим простим пунктом маємо великі проблеми, в більшості випадків в Україні пацієнти після інсульту не отримують норму добового харчування, іноді ігноруються скринінги на порушення ковтання, це призводить до аспіраційних пневмоній, знижує шанси пацієнта на відновлення.

Профілактика можливих повторних інсультів — це лікування причин що призвели до поточного інсульту (якщо їх було виявлено), зміна способу життя та корекція факторів ризику".

За словами невролога, реабілітація — єдиний спосіб відновлення втрачених функцій після інсульту. Цим займаються фізіотерапевти, ерготерапевти, логопеди і психотерапевти.

«Препарати із групи ноотропів, нейропротекторів, нейрометаболітів, усе де написано щось про покращення мозкового кровообігу, захист та відновлення нервових клітин, покращення функцій мозку — все це не працює, не застосовується у сучасному світі, не має жодних доказів ефективності. Втрачену частину мозку повернути неможливо, якщо час на проведення тромболізису\тромбектомії втрачено, подальше лікування — це нормалізація життєвих показників, профілактика повторного інсульту та реабілітація».

Нагадаємо, відома дієтологиня поділилася секретом напою української перемоги, що прискорює загоєння ран та запобігає інсультам та інфарктам.

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