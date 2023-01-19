У небі над білоруссю ледь не вибухнув один із російських винищувачів, які «кошмарять» Україну

У російського МіГ-31К над Молодечно в Білорусі, яка є військовим союзником росії, загорівся двигун. Місцеві жителі чули вибух, але, швидше за все, йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна, повідомляє Беларускі Гаюн.

Так, у районі 12:00 жителі Молодечненського району Мінської області Білорусі чули в небі сильний вибух, багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках, як у самому м. Молодечно, так і в передмісті.

За даними моніторингової групи «Беларуські Гаюн» рівно в цей час, а точніше о 10:59 (київський час) над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, що супроводжувалося звуком вибуху — насправді ж це був звук помпажу двигуна після загоряння.

В результаті МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром «Мачулищі».

Варто зазначити, що сталося загоряння двигуна саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 р. при спробі зльоту з аеродрому в Мачулищах.

Через зліт цього МіГ, а також інших винищувачів росії 19 січня в першій половині дня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Ці винищувачі є носіями ракет «Кинджал».

Як писали «ФАКТИ», минулої доби росіяни обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні села у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

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