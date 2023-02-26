Залишили вмирати у багажнику автомобіля: на Рівненщині п'яні чоловіки влаштували звірячу розправу над односельцем

В Рівненській області, де нещодавно підліток трагічно загинув у день свого 14-річчя, група чоловіків викрали та побили односельця, від чого той помер. Інцидент стався у селі Борове, повідомляє Головне управління Національної поліції області.

«20 лютого п’ятеро нетверезих односельців віком від 19 до 25 років вирішили „розібратись“ з 50-річним чоловіком, із яким 19-річний ініціатор перебував у тривалих неприязних стосунках. Молодики силоміць вивели потерпілого з його будинку, заштовхали в багажник легковика та вивезли за межі села. Там 19-річний зловмисник умисно наніс численні удари руками та ногами потерпілому. Помістивши останнього знову до багажника, перевезли його в село на вулицю Шкільну, де молодик знову завдав йому тілесні ушкодження та разом зі своїми спільниками поїхав далі пиячити. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер», — йдеться у повідомленні.

23 лютого 19-річному зловмиснику слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 146 та п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

25 лютого слідчі повідомили про підозру спільникам: 19-ти, 20-ти, 22-ох та 25-ти річним жителям Борового за частиною 3 статті 146 КК України. За скоєне їм може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення.

В поліції зазначили, що досудове розслідування триває. Слідчі слідчого управління забезпечують супровід у кримінальному провадженні.

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