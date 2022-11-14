«Двічі вистрілив у серце»: у Рівному судитимуть поліціянта, який вбив беззбройного бійця тероборони

У Рівному судитимуть правоохоронця (на фото у заголовку), який 19 липня цього року намагався пограбувати пункт обміну валют на околиці міста та взяв у заручники касирку. Тоді поліцейський ще й холоднокровно застрелив беззбройного бійця тероборони Романа Ніколайчука, який намагався завадити вчинити злочин.

«Правоохоронець вчинив низку тяжких злочинів через борг у розмірі 10 тисяч доларів»

— 19 липня cпівробітник львівської поліції намагався пограбувати пункт обміну валюти у м. Рівне, — розповіла «ФАКТАМ» прессекретарка територіального управління ДБР у м. Хмельницькому Катерина Герасімук. — Погрожуючи табельною зброєю, він вимагав гроші у касира і навіть взяв в заручники продавчиню. Чоловік власниці магазину спробував зупинити нападника. Проте той тричі вдарив чоловіка руків'ям пістолета по голові, а потім двічі вистрілив в серце. Одна куля пройшла навиліт крізь руку потерпілого, інша влучила у плече. 42-річний чоловік загинув на місці події.

Роман Ніколайчук

Після скоєного правоохоронець, який служив у спецпідрозділі, втік з місця події та намагався виїхати до Львова. Проте його було затримано на автозаправній станції. Там він заправив автівку, але не заплатив за пальне. Вже під час затримання в автомобілі правоохоронця знайшли ще один пістолет, марки «ТТ», із набоями та наркотичну речовину трамадол.

Правоохоронець вчинив низку тяжких злочинів через борг в сумі понад 10 тисяч доларів США. За даними слідства, він захоплювався азартними іграми. Ба більше, за день до нападу на крамницю він викрав автомобіль у свого знайомого. Між чоловіками стався конфлікт під час їзди в автомобілі. Зловмисник вимагав кошти у знайомого. Але власнику авто таки вдалося втекти з автомобіля. Тоді правоохоронець сам сів за кермо та викрав транспортний засіб.

Затримання поліцейського (фото надане пресслужбою територіального управління ДБР у Хмельницькому)

Колишній правоохоронець обвинувачується у незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному вбивстві, розбої, у захопленні та триманні особи як заручника, у шахрайстві, вчиненому повторно, у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному перевезенні наркотичних засобів. Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Кримінальне провадження вже скеровано до суду.

Під час затримання правоохоронця в автомобілі знайшли пістолет (фото надане пресслужбою територіального управління ДБР у м. Хмельницькому)

«Від рук поліціянта загинув доброволець, який в перші дні війни виявив бажання захищати державу, громадян»

У поліції Рівненщини, яка й затримала свого львівського колегу, ситуацію не коментують. Львівська поліція відповіла на інформаційний запит лише коротким коментарем за підписом заступника начальника обласного управління Володимира Ільчишина: «Підозрюваного звільнили з лав поліції, його керівників притягнули до заходів дисциплінарного впливу. Підозрюваний служив у поліції з лютого 2022 року, в зоні АТО/ООС не перебував».

Друзі й побратими Романа Ніколайчука запевняють, що готові до останнього боротись за справедливість. Бійці-добровольці обіцяють відвідувати кожне судове засідання.

— З перших днів війни Роман долучився до добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади № 1, аби захищати наше місто та його мешканців, — повідомив «ФАКТАМ» товариш й побратим Романа Олександр Ярощук. — У пам’яті рідних, близьких і побратимів роти швидкого реагування він назавжди залишиться усміхненим, щирим, добрим, активним та сміливим. Роман народився у Рівному 1 січня 1980 року. Завершив навчання у Рівненській ЗОШ № 24, далі — в ПТУ № 1. Згодом пішов служити в армію. Потім працював і заочно закінчив навчання у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки за спеціальністю «правознавство».

Від рук поліцейського загинув доброволець… Один з нас, з тих, хто в перші дні війни виявив бажання захищати державу, громадян. Саме такі, як ми, з власною зброєю в руках посилювали поліцейські патрулі у перші дні вторгнення. Саме нас перевіряли усі можливі правоохоронні органи, психологи. Усі добровольці перебувають на військовому обліку, пройшли медичну комісію та щотижня поповнюють лави ЗСУ. У перші дні нам навіть видали зброю, щоб за першої потреби ми могли стати до збройного захисту. Ми навчалися, готувалися, мотивуючи себе, хто як міг. Та зброю фактично забрали, зачинили. Навіщо?

Романа вбив поліцейський спецпризначенець… Через годину після вбивства виїзди з міста не були перекриті. Нападник із табельною зброєю встиг ще заправитися та не оплатити пальне на АЗС. Лише після цього його затримали його ж колеги. Збройного спротиву не чинив. У його машині знайшли ще «лівий» бойовий пістолет та наркотики… Сором й огида.

На п’ятий день після вбивства голова Нацполіції особисто нагородив відзнаками та погонами працівників. А про відставку думок не було? Не планували службове розслідування та покарання керівників вбивці, які взяли на роботу людину, що через борги легко вбила ні в чому не винного чоловіка? Прийняли без конкурсу, дали йому зброю та службові повноваження? «Відзначені», вам комфортно носити після цього форму, відзнаки, погони? Ви вважаєте, що ефективно виконали покладені на вас функції та завдання? Ви захистили? Запобігли? Що з того вийшло, бачимо…

І ще про людяність. Нехай вам ті відзнаки та погони печуть вогнем на ваших мундирах! Якщо ви навіть не знайшли часу зустрітися з рідними того, хто ціною власного життя став на захист громадян. Служити й захищати — це про Романа! Це не про вас. Саме тому ми вимагатимемо максимально суворого покарання для зловмисника…

У пресслужбі прокуратури Рівненської області «ФАКТАМ» коротко пояснили, що їхня позиція чітка: за сукупність усіх важких злочинів має бути адекватне та справедливе покарання.

Як стало відомо «ФАКТАМ», Роман захоплювався активним відпочинком, туризмом, альпінізмом. Зокрема, підкорював Монблан та вершини у Гімалаях. Опанував і дайвінг. Захоплювався дресурою та вихованням собак породи лабрадор-ретривер. Рідні й близькі загиблого поки що утримуються від спілкування з пресою.

Романа Ніколайчука та ще 65 героїв-земляків, які загинули за Україну, посмертно нагородили званням «Почесний громадянин міста Рівного».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Рівному суд виніс вирок турку, який убив українку.

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