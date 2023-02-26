Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 18 населених пунктів», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки та Марїнки.

Також протягом доби на Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали загалом 19 населених пунктів.

«Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК „Вагнер“. Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська російської федерації. Разом з тим, до місцевого моргу міської лікарні № 2 міста Горлівка в період з 22 по 24 лютого з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та російської федерації», — повідомили в Генштабі.

Також протягом доби авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Як писали «ФАКТИ», росія готується до наступу ЗСУ на Крим.

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