«На сході дуже важко, на півдні ситуація досить небезпечна, «але робимо все, щоб вистояти», — Зеленський

Через рік після початку повномасштабної збройної агресії проти України росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За добу, що минула, Сили оборони України на зазначених напрямках відбили близько 100 атак противника, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинилися, у тому числі, й цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині, серед мирного населення є загиблі та поранені.

Ситуація на фронті наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка. Під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерії російських окупаційних військ постраждали загалом райони понад 30 населених пунктів.

«З метою поповнення масштабних втрат в живій силі ворог продовжує приховану мобілізацію в російській федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають всі чоловіки незалежно від стану здоров’я та бажання воювати. Велика кількість мобілізованих — це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України», — йдеться у повідомленні.

За добу, що минула, ЗСУ ліквідували ще 970 рашистів та знищили багато техніки ворога.

Фото Генштабу

Тим часом у деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет, аби унеможливити передавання даних про дії російських окупаційних військ та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення заплановані на всіх територіях ОРЛО.

Авіація Сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та один інший важливий об’єкт ворога.

Напередодні відбулося засідання Ставки Верховного головнокомандувача, про яке розповів президент Володимир Зеленський: «Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками. Схід — дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь — на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса та чорноморський простір — ситуацію контролюємо. Північ — всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось. Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії».

Нагадаємо, що напередодні у Генштабі повідомляли, що втрати ворога наблизилися до 146 тисяч вбитими.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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