Вчора, 26 лютого, українці відзначали День спротиву окупації Криму та Севастополя.

Про це нагадав у зверненні за результатами 368-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що важливо інформаційно та всіма іншими шляхами постійно забезпечувати розуміння того, що Україна ніколи не покине своїх громадян, ніколи не залишить ворогу свої землі.

«Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі. У 14-му році російська агресія розпочалася саме із захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку у будь-яких намаганнях росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких кремль колись претендував. Міжнародне право переможе саме тут, на землях України: на Донбасі, у Приазов’ї, на Херсонщині й у Криму», — сказав очільник держави.

«А повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України», — додав президент.

Він подякував українцям, які наближають нашу перемогу.

«Я дякую всім, хто наближає цю перемогу! Я дякую всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою! Слава Україні!» — резюмував український лідер.

Нагадаємо, президент Зеленський назвав дуже гарним дипломатичним імпульсом" ухвалення Генасамблеєю ООН української резолюції щодо територіальної цілісності України та захисту міжнародного права від агресії росії.

186

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram