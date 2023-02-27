У ніч на 27 лютого в Ед-Дірії (Саудівська Аравія) пройшов вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між британцем Томмі Ф'юрі (9 перемог, 4 з них — нокаутом) та відомим американським блогером Джейком Полом (6 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 поразка).

Інтерес до цього бою боксери підігрівали вже давно, тому їхнє протистояння очікувалося з особливим трепетом. Тим паче, двічі їхній бій зривався — у 2021-му через відмову Ф'юрі, який отримав травму ребра, а в 2022-му через те, що британцю відмовили у в'їзді до США. В підсумку бій відбувся, і, треба сказати, не розчарував шанувальників боксу.

На радість уболівальників, суперники не стали закриватися, а сміливо йшли в атаку, раз за разом влаштовуючи обмін ударами.

У заключному, восьмому раунді Пол несподівано лівим хуком відправив суперника в нокдаун (хоча Томмі й не погоджувався з цим рішенням судді в рингу).

Незважаючи на те, що британець побував на настилі рингу, судді роздільним рішенням віддали перемогу саме йому — 76:73, 76:73, 74:75 на користь зведеного брата володаря чемпіонського поясу WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі. Щоправда, Циганський король навряд чи порадується успіху свого родича, оскільки поставив 100 тисяч доларів на перемогу свого родича нокаутом — а Томмі цього зробити не вдалося…

Відеоогляд бою Томмі Ф'юрі — Джейк Пол

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній спаринг-партнер Усика та Ф'юрі дав прогноз на мегабій за чотири пояси.

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