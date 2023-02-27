Літак, 4 танки та півтисячі окупантів: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася триста шістдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках, повідомили у Генштабі.

Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.

Завдяки зусиллям українських воїнів, ворог за минулу добу втратив:

- танків — 3385 (+4) од,

- бойових броньованих машин — 6621 (+6) од,

- літаків- 300 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2048 (+11),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5248 (+6) од.

Українці дякують своїм захисникам, зичать їм сил, мужності та терпіння відбивати атаки росіян. Підтримують наших воїнів креативними коментарями.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Україну іранськими дронами, більшість з яких збили сили ППО. Між тим, були «прильоти» у Хмельницькому. Там є руйнування, поранені та загиблий.

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