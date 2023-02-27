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Події

Окупанти намагалися атакувати Київ «шахедами»: сили ППО збили 9 дронів

8:23 27 лютого 2023
Уламки безпілотника

Окупанти вночі намагалися атакувати Київ «Шахедами», що їх нині доставляють до рф з ірану у розібраному вигляді. У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у Київській МВА.

«У повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував боєприпаси Shahed, що баражирують. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом», — заявив керівник Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету — виснажити сили ППО. Тому остання нічна повітряна тривога у Києві тривала 5 з половиною годин — з 23:19 26 лютого до 4:47 27 лютого.

«За попередніми даними, обійшлося без жертв та попадань в об'єкти інфраструктури. Дякуємо силам нашої протиповітряної оборони», — додав він.

Місцеві Telegram-канали показали, як проходило збиття ворожих БПЛА

"Мисливці" за дронами

Нагадаємо, раніше ЗСУ пояснили, чому росія не завдала масштабного ракетного удару по Україні в річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

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