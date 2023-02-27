Жителям однієї з областей відновили виплати від ЮНІСЕФ, але є умова

З п'ятниці, 24 лютого, на Харківщині було відновлено виплати коштів від ЮНІСЕФ сім’ям з дітьми від 0 до 18 років у розмірі 2200 грн. Про це повідомило Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області.

В Управлінні пояснюють, що вказана сума буде видана на кожного члена сім’ї де присутні діти, які реєструвалися з 02 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року. Але є один нюанс: отримати кошти потрібно до 15 березня 2023 року.

Детальну інформацію щодо отримання грошової допомоги можна дізнатися за телефоном: (05749)2−09−32

Довідково: за січень ЦНАПи Харкова отримали понад 300 повідомлень про безплатне розміщення ВПО. З 1 по 5 лютого було зареєстровано 1,3 тис. заяв від власників житла, які прихистили 2,7 тис. ВПО. Власники житла отримають відповідну компенсацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат допомоги на проживання. За запитом віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд грн. Разом з тим у Державній казначейській службі зазначили, що наразі відбувається фінансування першочергових соціальних виплат. Водночас у Казначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано виплати ВПО.

«Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті Мінреінтеграції», — розповіли у відомстві.

Також фахівець порадив, як збільшити шанси на отримання виплати 6600 гривень від ООН.

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