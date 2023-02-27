Виплати 6600 гривень від ООН: фахівець порадив, як збільшити шанси на отримання

Представництво ООН в Україні нещодавна прийняло рішення про виплату допомоги від цієї організації нашим співгромадянам протягом шести місяців (сума виплати становить 2200 гривень на місяць). Як можна збільшити шанси на отримання цих виплат, у коментарі для TRAVEL РБК-Україна пояснила програмна координаторка Невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист», який є офіційним партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, Наталя Бриль.

За її словами, при поданні заявки слід уважно ознайомитися з критеріями надання допомоги, і не подавати заявку через різні агентства.

«Фінансова допомога в розмірі 2220 грн на особу на місяць — це один і той самий вид допомоги, що реалізують різні агентства, вона є разовою. На цей момент повторної реєстрації в рамках грошової допомоги від УВКБ ООН немає», — пояснює Наталія Бриль.

Також часто людина не може підтвердити документально приналежність до категорій осіб, що можуть подати заявку на отримання допомоги (довідки, витяги тощо). Так, в першу чергу обов’язково має бути надано документ, що посвідчує особу. Серед підтверджувальних документів приймаються довідка внутрішньопереміщеної особи, довідка про інвалідність чи медична довідка, що підтверджує стан чи хворобу бенефіціара та неможливість прибути до пункту збору даних.

Є випадки, коли потенційні отримувачі допомоги приходять не всією родиною, тоді як реєстрація засобами відеозв'язку допускається лише для маломобільних громадян (при цьому вони мають підтвердити цей статус медичною довідкою).

Також слід враховувати, як проходить процес подачі заявки в певному місті — в деяких пунктах збору даних діє попередній запис в чергу через спеціальну електронну форму.

Окремо Наталія Бриль наголошує, що заявники часто не розуміють різницю між міжнародною грошовою допомогою та державними виплатами/державною допомогою. Наприклад, плутають з грошовою допомогою для соціально незахищених верств населення, на проживання внутрішньо переміщених осіб, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей та іншим категоріям.

«Грошова допомога від УВКБ ООН — це міжнародна допомога саме для вразливих категорій ВПО, постраждалих від військових дій, а також тих, хто повернувся до місць постійного перебування з вимушеного переміщення до іншої області/країни», — підкреслює фахівець.

Інформаційна підтримка надається на гарячій лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00—18:00 ). Також можна звернутися з листом на електронну пошту: unhcrukraine. [email protected] та Телеграм-канал БФ «Право на захист» (https://t.me/IDPhelp).

Нагадаємо, раніше деякі ВПО скаржилися, що перестали отримувати виплати від держави, і їм пояснили, куди звертатися, щоб знову отримувати 3 тисячі грн.



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