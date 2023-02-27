Вдарив ножем 17 раз у шию та груди: онук у ванній зарізав бабусю-мільйонерку

У Великій Британії 19-річний хлопець вбив свою багату бабусю, 69-річну Сью Еддіс, яка жила у Брайтоні й була власницею двох ресторанів.

Успіх закладів зробив її мільйонеркою. А хлопець опинився на лаві підсудних.

Про це пише сайт ТСН з посиланням на Daily Star.

Онук літньої жінки П'єтро Еддіс проживав разом з нею й готувався стати кухарем в одному з її ресторанів. Поліція виявила тіло Сью Еддіс у ванній з ранами на шиї та грудях. П'єтро сам зателефонував до поліції та зізнався, що зарізав бабусю. Загалом він вдарив її ножем 17 разів.

На суді з'ясувалося, що юнак регулярно вживав легкі наркотики разом з антидепресантами.

П'єтро визнав провину у вбивстві. Його адвокати стверджують, що поєднання медикаментозних препаратів, які він на той момент приймав, викликали у нього параноїдальний психоз. Цей чинник вони просять врахувати як пом'якшувальну обставину майбутнього вироку.

Проте сторона звинувачення відкидає аргументи захисту. Прокурор вважає, що П'єтро був цілком осудний та усвідомлював, що робить.

Раніше «ФАКТИ» писали про вбивство на Харківщині, де чоловік зарізав свою жінку й скинув її тіло у вигрібну яму.

А на Миколаївщині чоловік вбив дружину металевим прутом й сам розповів про вбивство поліції.

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