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«Життя переможе»: Лілія Ребрик знову стала мамою

18:56 6 лютого 2023
Лілія Ребрик

Популярна українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка поділилася своїми найстрашнішими спогадами під час війни, знову стала мамою. Щоправда, хресною для малюка своїх друзів. Тож у Лілії, яка виховує двох доньок, з’явився ще й син — справжній український козак. Про це зірка розповіла в Інстаграм та поділилася світлинами з обряду хрещення.

«Дякую за довіру бути хрещеною справжнього козака, який народився у війні. Одразу після народження ховався з мамою в підвалі. А сьогодні пізнав таїнство хрещення і зробив цей день світлішим. У такі дні ми точно знаємо, заради чого йдемо до кінця: щоб наші діти усміхалися, щоб гралися, щоб безтурботно бігали у двір до друзів, щоб не боялися і не ховалися в підвалах», — написала Лілія Ребрик.

Вона також розповіла, що тепер у неї шість похресників, яких вона дуже любить і намагається бути для них хорошою хресною.

«Чи гарна я хрещена? — Так! Чи скромна? — Ні! Але люблю кожного. Не так часто бачимося, як хотілося б. Але вони завжди в моєму серці», — пише Ребрик.

Нагадаємо, скоро втретє стане мамою співачка Світлана Тарабарова.

У зірковій родині з’явиться дівчинка.

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