Про іранські безпілотники в Україні вже деякий час нічого не чути, — британська розвідка

росія, очевидно, не має більше запасів іранських безпілотників, які вона використовувала для атак в Україні, і чекає на їх поповнення. У своєму черговому звіті про російське вторгнення британська військова розвідка зазначає, що повідомлень про використання безпілотників не надходило приблизно з 15 лютого. Раніше українські силовики повідомляли, що з кінця січня до початку лютого збили понад два десятки безпілотників «Шахед-136».

Відсутність розгортання цих апаратів, на думку розвідки, свідчить про те, що росія вичерпала свій поточний запас.

«Вона, ймовірно, намагатиметься поповнити запаси», — вважають британці.

Вони зазначили, що хоча ця зброя не має хорошого послужного списку знищення цілей, росія, ймовірно, вважає її корисною приманкою.

«Вони можуть стримувати українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет», — йдеться у звіті.

У п'ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати попередили, що росія може надати Ірану винищувачі в обмін на посилення підтримки його війни проти України. Der Spiegel, зі свого боку, написав, що російські військові ведуть переговори з китайцями про серійне виробництво безпілотників для росії.

Нагадаємо, «У війні дронів ми маємо всі шанси програти росії», — вважає Максим Музика, керівник компанії UA Dynamics, яка розробила багаторазовий ударний дрон Punisher.

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