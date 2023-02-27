Поточної доби, 27 лютого, підрозділи Сил оборони України знищили 10 дронів ворога, вразили пункт управління та позицію ППО окупантів, а також знищили 9 з 12 іранських ударних БПЛА типу «Шахед-136» та 1 — типу «Zala», що їх ворог випустив по Україні.

Тим часом наземні сили ворога зосереджено на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, де чисельність особового складу окупаційних військ лише збільшується. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Проте атаки новоприбулих на Авдіївському та Шахтарському напрямках виявилися безуспішними — враг не зміг просунутися у напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

Тим часом на окупованій території Запорізької області враг активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнувши у районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1».

На Херсонщині, у тимчасово окупованому місті Каланчак для надання медичної допомоги російським військовослужбовцям переобладнано місцеву лікарню. Туди вже привезли близько 150 поранених. За наявною інформацією, медичний персонал — виключно росіяни. А в сусідніх Олешках ворог знову обстріляв з мінометів житлові квартали та звинуватив у цьому ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині для подібних провокацій окупанти використовували вилучені у цивільних плавзасоби.

Фото Генерального штабу ЗСУ

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