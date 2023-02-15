Воїни ЗСУ завдали 17 ударів по ворогу, а також знищили гелікоптер загарбників і два склади боєприпасів, — Генштаб

Протягом доби 15 лютого російський ворог завдав по Україні 17 авіаційних ударів, а також здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області. Серед цивільного населення є поранені, а житловий багатоповерховий будинок майже знищено, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 30 населених пунктів, на Запорізькому напрямку — 15, а на Авдіївському та Шахтарському напрямках — 14.

На Херсонському ж напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 міст і сіл Херсонської області та місто Очаків на Миколаївщині.

В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Тож хірургічний корпус нині повністю закритий для використання цивільними особами. Станом на 11 лютого відзначено прибуття до лікарні близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами.

В Новій Каховці Херсонської області, окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій.

Проте авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також на східному фронті захисники знищили російський вертоліт Ка-52. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів.

Нагадаємо, за повідомленням військової адміністрації Луганської області нині в напрямку Білогорівки і на Кремінському напрямку спостерігається загострення — ворог переходить до наступальних дій під прикриттям авіації.

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