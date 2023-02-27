Сьомий титул Мессі та одноногий бомбардир із Польщі: ФІФА вручила престижну премію The Best-2022

У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбулася щорічна, вже сьома в історії, церемонія вручення премії The Best FIFA Football Awards, яка визначила лауреатів за підсумками 2022 року в дев'яти номінаціях.

«Найкращим футболістом світу» за версією ФІФА усьоме в історії визнано форварда «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який став нарешті минулого року чемпіоном світу у складі своєї національної команди. За підсумками голосування журналістів, головних тренерів та капітанів національних збірних з усього світу, а також фанатів 35-річний аргентинець випередив свого партнера по «ПСЖ», форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе, а також ще одного француза, нападника «Реала» Каріма Бензема, який, як і його партнери по мадридському клубу, не приїхав на захід на знак протесту, що його одноклубник Вінісіус Жуніор не був включений до символічної збірної за підсумками 2022 року.

До збірної ФІФА за підсумками 2022 року увійшли: Тібо Куртуа («Реал»), Ашраф Хакімі («ПСЖ»), Жоау Канселу («Манчестер Сіті"/"Баварія»), Вірджіл ван Дейк («Ліверпуль»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Лука Модрич («Реал»), Каземіро («Манчестер Юнайтед»), Ліонель Мессі («ПСЖ»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Карім Бензема («Реал») та Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті»).

Нагорода «Найкращого воротаря чоловічих команд» дісталася чемпіону світу у складі Аргентини 30-річному Еміліано Мартінесу з англійської «Астон Вілли», який випередив своїх колег по амплуа Тібо Куртуа (Бельгія, «Реал» Мадрид) та Яссіна Боно (Марокко, «Севілья»).

У номінації «Найкращий гол року» (премія імені Ференца Пушкаша вручається з 2009 року) переміг шикарний м'яч польського одноногого футболіста Марцина Олекси після удару в падінні через себе у матчі місцевого чемпіонату серед ампутантів між «Вартою» та «Сталлю».

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«Найкращий чоловічий тренер» — наставник збірної Аргентини, чемпіонів світу-2022 Ліонель Скалоні. На нагороду також претендували наставник переможця Ліги чемпіонів-2021/2022 мадридського «Реала» Карло Анчелотті, а також головний тренер англійського «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола.

Нагороди в інших номінаціях отримали:

«Найкращий жіночий гравець» — Алексія Путельяс («Барселона», збірна Іспанії).

«Найкращий воротар у жіночому футболі» — Мері Ірпс («Манчестер Юнайтед», збірна Англії).

«Найкращий тренер жіночих команд» — Саріна Вігман (збірна Нідерландів).

FIFA Fair Play Award («Чесна гра») — ексфутболіст київського «Динамо» Лука Лочошвілі (щоправда, у період з 2017-го 2020-й не провів за «біло-синіх» жодного матчу). У лютому минулого року грузинський футболіст, виступаючи за австрійський «Вольфсбергер», у матчі чемпіонату Австрії проти «Аустрії» прийшов на допомогу супернику, який знепритомнів під час поєдинку, і тим самим врятував тому життя.

#Lochoshvili ha ricevuto il premi «Best emotion of the year» за quanto accaduto в Австрії Vienna-Wolfsberg

Dopo aver visto un avversario privo di sensi si è subito scagliato a soccorrerlo ea salvargli la vita

Negli abbracci da parte degli avversari, c'è tutto pic.twitter.com/IlAZ8RyluF — US Cremonese (@USCremonese) October 11, 2022

FIFA Fan Award — уболівальники збірної Аргентини.

Зазначимо, що окрему частину церемонії в Парижі присвятили Королю футболу, легендарному бразильському футболісту Пеле, який помер 29 грудня минулого року. «Коли я думаю про Пеле, то бачу футболіста, який випередив свій час. Він бив з обох ніг, стрибав вище за інших, забивав голи чилійцям головою… Він був неймовірно розумним гравцем. Коли я мав першу серйозну травму, він прийшов та підбадьорив мене», — згадав про свого легендарного співвітчизника дворазовий володар «Золотого м'яча» Роналдо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що француз Карім Бензема уперше в кар'єрі став володарем «Золотого м'яча».

Фото Twitter ФІФА

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