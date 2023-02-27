росія, яка періодично проводить масовані обстріли України дронами-камікадзе та ракетами, намагається змінити тактику атак.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк у коментарі для «РБК-Україна».

За даними ГУР та Міноборони, у москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет «Калібр», Х-101, Х-555, які найчастіше використовуються при обстрілах.

Зараз обсяги виробництва не встигають за обсягами, з якими рф їх використовувала до середини лютого.

За словами представника воєнної розвідки, ракет у рф ще тисячі, але вона використовує їх набагато більше, ніж виробляє. За місяць у рф можуть виготовити не більше ніж 30−40 ракет.

«Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження», — пояснив представник ГУР.

Тепер, за даними ГУР, росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації.

Військовий зазначив, що окупанти не досягли жодного стратегічного успіху ракетними обстрілами.

Разом з тим, Повітряні сили України навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше, пояснив представник ГУР.

В українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України та паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.

Нагадаємо, тільки сьогодні вночі Сили ППО України збили 11 з 14 запущених по Україні «шахедів», у тому числі 9 — на Київщині. Напад безпілотників здійснювався двома хвилями, максимально розтягнутими у часі. Дрони Shahed запускались з північного напрямку.

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram