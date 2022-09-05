Прохання не лякатися: ДСНС протестує нову систему інформування населення про загрози за допомоги мобільного зв'язку

Державна служба з надзвичайних ситуацій анонсувала тестування оперативного інформування населення про загрози за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell

«З 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell», — повідомили у надзвичайній службі та додали, що система діятиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням.

Зокрема, повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації. Звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений.

Втім, Cell Broadcast має деякі обмеження - старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення. Прийматимуть повідомлення можуть «молодші» телефони чи смартфони, які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.

«Рекомендуємо перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі „Сповіщення“ (Samsung, iPhone, OnePlus), „Звук та вібрація“ (Huawei), „Безпека та паролі“ (Xiaomi)», — додали у ДСНС.



В службі не рекомендують громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.

Навіть якщо звук телефону вимкнений в налаштуваннях телефону, то абонент все одно почує звук сповіщення. Гучний сигнал разом із вібрацією триватиме 15−20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

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Фото з сайту ДСНС

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