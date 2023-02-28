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ППО росії закрила небо над Ленінградською областю, запроваджено план «Килим»: що відбувається

10:45 28 лютого 2023
Аеропорт Пулково

В росії, де повідомляли про нічну атаку безпілотників на нафтобазу у Краснодарському краї, стався переполох у Ленінградській області — над Санкт-Петербургом та регіоном закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору.

Як пише «База», цивільні літаки перевели в зону очікування, на території запроваджено план «Килим». Такий план запроваджують за появи у повітряному просторі непізнаних об'єктів і незаконному перетині кордону. При цьому всі літаки мають негайно сісти чи залишити район.

Повітряний простір над Санкт-Петербургом закрито до 13:00, всі рейси затримуються, літаки повертаються до аеропортів вильоту.

З`явилася інформація, що причиною переполоху став БПЛА.

Тим часом росЗМІ повідомляють про падіння «невідомого літального апарату» в Адигеї (територія оточена Краснодарським краєм, де вночі горіла нафтобаза). Місцева влада стверджує, що постраждалих немає.

А в Білгородській області росії, звідки росіяни постійно запускають ракети по Харківщині, повідомляли про падіння трьох безпілотників. Як пише російська служба ВВС, один БПЛА напередодні залетів у вікно квартири на вулиці Попова у центрі Білгорода. Мешканців будинку евакуювали, про постраждалих нічого не відомо. Другий впав на вулиці Садовій — на північ від центру міста, третій — на вулиці Шумилова, це південна околиця Білгорода. На даний момент не відомо, що це були за безпілотники, звідки вони запущені, були вони збиті чи впали самі.

Раніше повідомлялося про велику пожежу на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області росії.

Фото з Вікіпедії

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