Після березневої індексацію пенсій проведуть у квітні та липні: кому скільки додадуть

У березні 2023 року індексуватимуть пенсії, у тому числі й тим, хто отримує мінімальні виплати, працюючим пенсіонерам перерахунок здійснять у квітні, а у липні — науковцям, держслужбовцям та працівникам органів місцевого самоврядування.

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, цього року індексацію найнижчих пенсій проведуть вперше.

«Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом із підвищенням прожиткового мінімуму. Розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів», — йдеться у повідомленні.

З 1 березня будуть індексовані пенсії для:

5,2 млн «цивільних» пенсіонерів — через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 млн осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат: пенсій, розмір яких вже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру, зростання становитиме зростання становитиме від 420 до 520 грн.

0,5 млн пенсіонерів силових відомств, для яких на 19,7% буде індексовано весь розмір пенсії;

94,5 тис осіб, які отримують пенсію з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Надалі виплачуватимуться «вікові» доплати до пенсій, якщо розмір пенсійних виплат менше 10 340 грн:

570 грн — людям старше 80 років;

456 грн — людям віком від 75 — 80 років;

300 грн — людям віком від 70 — 75 років.

Також з 1 березня проіндексують на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня здійснять автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня проіндексують на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тис науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

У міністерстві наголосили, що за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.

На таку ж суму збільшать виплати 0,5 млн пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2020 — 2022 роках. Втім, їхні пенсії не індексуватимуться — вони вони вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, які мають такий саме стаж та співвідношення заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію у попередні роки. Річ у тім, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої заробітної плати. Отже, індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію у різні роки.

Нагадаємо, що цього року запроваджуються тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії і страхових виплат, незалежно від категорії.

Фото Pixabay

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