Уряд готує приємний сюрприз для отримувачів мінімальних пенсій: що відомо

У березні 2023 року в Україні буде проведено масштабну індексацію пенсій, за підсумком якої виплати підвищать для більшості категорій пенсіонерів.

По це в етері єдиного марафону новин повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, після проведення аналізу з’ясувалося, що отримувачі мінімальних пенсій зовсім не підпадають під індексацію.

«Є приблизно 4 млн осіб, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенсію маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька. І відповідно розрахунок їхньої пенсії маленький, може бути 1,5 тисячі або 1,7 тисячі», — розповіла вона.

Міністерка пояснила, що ці виплати намагатимуться підтягнути до актуального рівня.

Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років і він має повний стаж, але отримує мізерну пенсію, то йому підтягнуть виплати до 3 тисяч гривень.

Крім того, міністерка звернула увагу на той факт, що верхня межа індексації обмежена сумою 1500 грн.

«Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо 1500 грн. Чому? Бо нам потрібен ресурс для ось цих найменших, щоб дати можливість по 400, по 500 грн додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями», — пояснила Жолнович.

Нагадаємо, для пенсій, призначених у 2020−2022 роках, мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

Наразі в міністерстві все готово, щоб здійснити нарахування для виплат з 1 березня.

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