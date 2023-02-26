Індексація пенсій у 2023 році: чому виплати підвищать саме на 20 відсотків і чому верхню межу обмежили сумою 1500 гривень

Пенсійні виплати у березні поточного року проіндексують майже на 20 відсотків.

«Індексація здійснюється за складною формулою. Інфляція — лише частина цієї формули. Це, щоб одразу зрозуміло було, чому у нас вийшло 19,7%. Практично буде збільшена пенсія для наших пенсіонерів. Бо беруться і попередні роки, середня заробітна плата, інфляція і таким чином виводиться та сума індексації, чи той відсоток індексації», — цитує ICTV міністерку соціальної політики Оксану Жолнович.

За її словами, цього року держава запровадила механізм збалансування пенсій, аби всі отримали плюс-мінус рівномірне підвищення.

«Ми подивились, що найменші пенсії не підпадають під індексацію. Що мається на увазі? Є приблизно 4 млн людей, у яких або стаж не надто великий (колись можна було виходити на пенснію маючи 5 років страхового стажу), або заробітна плата була дуже низька. І відповідно розрахунок їхнії пенсії маленький, може бути 1,5 тисячі або 1,7 тисячі», — пояснює міністерка.

Щоб це збалансувати, було введено кілька державних «дотяжок»: «Якщо у тебе така маленька пенсія, але тобі, наприклад, 70 років і у тебе повний страховий стаж, то тобі точно заплатять 3 тисячі гривень. Це означає, що до твоєї 1,5 тисячі ще дадуть дотяжку. Тому ми прийняли за факт ту пенсію, яка була розрахована минулого року людям 1 березня, і кажемо людям, що це стала виплата для пенсіонерів, які отримують найменше, і ми її проіндексуємо на 19,7%, і кожному з таких мінімальних отримувачів пенсій додамо щонайменше 400 гривень».

Людина з інвалідністю, яка є ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС, отримає 1400 грн доплати, у військових пенсіонерів середня доплата становитиме також 1400 гривень. У пенсіонерів за загальним стажем, за віком, у яких пенсія більша за мінімальну, доплата у середньому становитиме 750 гривень

«Ми обмежили верхню виплату індексацій 1500 гривнями і не більше. Навіть якщо для великих пенсій розрахунок буде більшим, ми все одно зробимо 1500 грн. Чому? Бо нам потрібен ресурс для ось цих найменших виплат, щоб дати можливість по 400, по 500 грн додати нашим пенсіонерам з найменшими пенсіями», — зазначила Жолнович.

Також будуть проіндексовані виплати пенсіонерам, які працюють. Перерахунок проводять з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (чи попереднього перерахунку) пенсії або з урахуванням менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення (чи попереднього перерахунку) пройшло не менше 2-х років.

Фото Pixabay

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