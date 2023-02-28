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«Винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні у вирішальний та поворотний момент війни», — ЗМІ

21:00 1 березня 2023
Літак F 16

Українці переможуть, коли отримують те, чого просили у партнерів. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол в інтерв'ю ABC News. Він також сказав, що сподівається, що і республіканці, і демократи чинитимуть тиск на Білий дім, щоб він погодився відправити в Україну ракети дальнього радіусу дії і винищувачі F-16, особливо напередодні очікуваного наступу під керівництвом російського президента володимира путіна.

«Винищувачі та інші види озброєння можуть стати вирішальним фактором у переломному моменті конфлікту. Коли ми даємо їм те, що вони дійсно можуть використати і про що вони просять, вони перемагають, — сказав Майкл Маккол про українців. — Коли ми не поспішаємо, це затягує процес, а це саме те, чого хоче путін.

На запитання, чи будуть F-16 вразливими для російських систем ППО, він відповів, що будуть.

Проте радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в окремому виступі у програмі This Week у неділю, 26 лютого, заявив, що винищувачі та ракети далекого радіусу дії — це не те, що зараз потрібно Україні — порівняно з «можливостями наземного маневру», які допоможуть «деокупувати» південні та східні території.

Маккол заперечив цю оцінку, посилаючись на свої розмови з українськими та американськими військовими високопосадовцями. Відповідаючи на запитання журналіста про те, що можна зробити на законодавчому рівні, щоб змусити Байдена надати Україні зброю, якої вона прагне, Маккол сказав: «Ми, безумовно, можемо вписати в наші законопроекти про асигнування пріоритетних систем озброєнь, і ми маємо намір це зробити».

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: HIMARS'и, безпілотники та ще багато чого на 2 мільярди.

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