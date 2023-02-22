«Щоб українці виграли цю війну якомога швидше»: експрем’єри Великої Британії закликали надати Україні винищувачі

Колишні прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон і Ліз Трасс закликали уряд свого наступника Ріші Сунака включити винищувачі у військову допомогу Україні. Заклик пролунав під час дебатів у нижній палаті британського парламенту, присвячених розвитку подій через російське вторгнення. Крім того, Джонсон висловив думку, що Китай готується постачати зброю росії, яка вже майже рік веде війну проти сусідньої країни. Цього місяця британський уряд дав зелене світло навчанню українських пілотів на своїх винищувачах, але не планує дарувати їх Києву. Спочатку Сунак скептично ставився до такого кроку, посилаючись на тривалість необхідної підготовки, але після звернення президента України Володимира Зеленського під час його нещодавнього візиту до Великої Британії Сунак зазначив, що він відкритий для передачі винищувачів, пише dailymail.co.uk.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб українці виграли цю війну якомога швидше… Я вважаю, що це передбачає й винищувачі, — сказала Трасс. - Я не можу дочекатися, коли побачу в Україні танки та винищувачі, які допомагають хоробрим українцям».

Під час дебатів Борис Джонсон підтвердив свою позицію, поставивши під сумнів логіку нинішньої підтримки.

«Це чудово, що ми пропонуємо навчити українських бійців літати на винищувачах НАТО… Але дивно, що ми робимо це до того, як ухвалити рішення, чи давати їм літаки. Перейдімо до справи та дамо їм ще й літаки», — сказав він.

Колишній прем'єр-міністр, який очолював Британію в перші місяці російської агресії, також говорив про необхідність якнайшвидше доставити танки або надати «далекобійну артилерію». При цьому він попередив, що союзники України не можуть зволікати, оскільки «стає дедалі очевидніше, що Китай збирається озброїти росіян».

Схоже застереження сформулював і глава дипломатичного відомства США Ентоні Блінкен. За його словами, Китай вже надав росії певну військову підтримку, але не зброю та боєприпаси. І США, і ЄС попередили Пекін, що відповідатимуть на такий крок контрзаходами. Головний дипломат Китаю Ван І підкреслив, що Китай завжди стоїть на боці миру й підтримує мирні переговори та діалог у війні в Україні.

Тим часом у США демократи й республіканці об’єдналися, щоб закликати Байдена відправити F-16 в Україну.

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