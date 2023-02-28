«Юлін чоловік тільки-но повернувся додому після поранення»: подробиці трагедії в Коломиї, де під колесами Tesla загинула відома волонтерка

У Коломиї Івано-Франківської області поховали 38-річну маму двох дітей та волонтерку Юлію Піотровську-Губиляк, яку 24 лютого на смерть збила Tesla. Момент трагедії зняли камери відеоспостереження. Водій Tesla намагалася припаркуватися біля магазину, що знаходився в підвальному приміщенні, але вчасно не загальмувала — і машина з'їхала сходами вниз, наїхавши на чоловіка та жінку, які йшли тротуаром. Жінка загинула, чоловіка було госпіталізовано з тяжкими травмами.

Пізніше стало відомо, що загибла — Юлія Піотровська-Губиляк, співробітниця волонтерського центру «Локомотив», який допомагає українській армії та переселенцям. Разом із Юлією був її чоловік — 51-річний військовослужбовець Руслан Губиляк, який нещодавно повернувся із зони бойових дій. У Руслана та Юлії двоє дітей-школярів — хлопчик та дівчинка.

Юлія Піотровська-Губиляк була волонтеркою у центрі «Локомотив», який допомагає українській армії та переселенцям

Сторінка Юлії в соцмережах сповнена слів співчуття та спогадів її друзів та колег.

«За три роки роботи ти стала мені не просто колегою, ти стала подругою, сестрою… Ти наша ходяча енциклопедія, ти знаходила час для всіх і всього. Була нашим моторчиком, ініціатором наших походів у театр. Перша приходила на допомогу, однією з перших стала волонтером, коли почалася війна. Ще вчора бачилися з тобою… Ти була на зміні й давала надзвичайно кваліфіковані поради, не гірше за лікаря. Дякую Богові, що ти була в моєму житті», — написала колега Ольга Стефанюк, з якою Юлія працювала в аптеці.

Стоп-кадр відео з місця трагедії

«Юлечка була справжнім професіоналом та фанатом своєї справи. До кожного клієнта ставилася з розумінням та любов'ю. Люди до неї приходили не лише за ліками, а й за добрим словом, консультацією, втіхою. Люба, як же нам тебе не вистачатиме», — написала ще одна колега Надія Нікіруй.

Юлія з дітками

— Юлія була з нами з перших днів повномасштабного російського вторгнення, — розповів «ФАКТАМ» засновник волонтерського центру «Локомотив» Ігор Костюк. — Оскільки вона працювала в аптеці, вона активно допомагала з медикаментами, і це була дуже важлива допомога. Вона була надзвичайно чуйною і доброю людиною. Дуже хотіла бути корисною, і це їй вдавалося. Ми знали її дітей, вони часто приходили до нас разом із мамою і теж допомагали. У них була патріотична сім'я. Чоловік пішов боронити Україну на фронті. Там, наскільки я знаю, отримав поранення. Довго лікувався й приїхав додому на реабілітацію. Він приїхав за день до трагедії. Того дня вони з Юлею пішли разом за покупками… Ми, як і всі, бачили повідомлення про те, що Tesla збила двох людей і одна з них загинула. Але навіть подумати не могли, що то була наша Юля. Поки не зателефонувала її сестра… Коли приїхала «швидка», Юля ще була жива. Її намагалися врятувати, але вона померла дорогою до лікарні. Залишається тільки молитися, щоб чоловік Юлі Руслан вижив. Поки що він у дуже тяжкому стані й лікарі не дають жодних прогнозів. Для тих, хто може допомогти сім'ї, повідомляємо номер банківської картки мами Юлії: 5 168 745 125 169 521.

Троюрідна сестра Юлії Ірина Ярмоленко повідомила у соцмережах, що Руслан Губиляк отримав перелом тазу, та його прооперували.

Тим часом у Нацполіції повідомили, що 45-річна водійка Tesla на момент трагедії не була нетверезою. Наразі відкрито кримінальне провадження, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Польщі стався трагічний випадок з водієм вантажівки з України: він загинув у своєму автомобілі поблизу польсько-українського кордону.

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