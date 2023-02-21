Загинули за дивних обставин: стало відомо про смерть українських делекобійників у Польщі

В Польщі, яка вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю, стався трагічний випадок з водієм вантажівки з України: він загинув у своєму автомобілі поблизу польсько-українського прикордонного переходу в Ягодин-Дорогуськ.

Про це повідомляє WP.

За словами поліцейських, у черзі на реєстрацію стояв 61-річний громадянин України. Незважаючи на те, що фури попереду їхали далі, він все одно не рухався. Водії за ним подумали, що той заснув, і вирішили його розбудити.

Потім вони зрозуміли, що чоловік не дихає. На місце прибули всі необхідні служби. Але, на жаль, було надто пізно, щоб допомогти.

Наразі поліція під контролем прокурора проводить заходи, спрямовані на встановлення причин смерті чоловіка.

Водночас, за даними польських журналістів, це не перший такий випадок на кордоні. На початку лютого біля прикордонного переходу в Гребенному за аналогічних обставин загинув 59-річний чоловік, також українець.

Чоловік зупинив вантажівку на парковці в Белжеці та попросив сторожа розбудити його вранці. Коли охоронцеві стоянки не вдалося цього зробити, він сповістив екстрену службу.

Пожежні розбили вікно в салоні, але водій уже був мертвий. Потім з'ясувалося, що смерть настала з природних причин.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Польщі сталася ДТП за участі одразу 5 транспортних засобів, в яких перебували громадяни України.

Фото Державної прикордонної служби

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